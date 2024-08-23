Чим підживити лохину після збору врожаю: поради городників

Лохина – справжній подарунок природи. Щоб насолоджуватися її смачними ягодами щороку, важливо забезпечити кущам правильний догляд після збору врожаю.Саме в цей період лохина готується до наступного сезону. Правильне підживлення, полив і захист від шкідників та хвороб допоможуть кущам відновити сили та закласти нові квіткові бруньки. Про це пише Zahid.net.

Основні етапи догляду:

Прибирання кущів: Ретельно видаліть усі гілочки з засохлими ягодами. Це запобіжить поширенню хвороб і шкідників. Полив: Лохина любить вологу, тому поливайте кущі регулярно, особливо в посушливу погоду. Однак уникайте застою води, щоб не спровокувати загнивання коренів. Підживлення: Осінні добрива: Використовуйте спеціальні добрива для кислолюбних рослин, які допоможуть підкислити грунт і забезпечать кущі необхідними поживними речовинами.

Використовуйте спеціальні добрива для кислолюбних рослин, які допоможуть підкислити грунт і забезпечать кущі необхідними поживними речовинами. Народні засоби: Додатково можна використовувати натуральні добрива, такі як відвар бананової шкірки або дріжджовий розчин. Вони збагатять грунт корисними мікроелементами.

Додатково можна використовувати натуральні добрива, такі як відвар бананової шкірки або дріжджовий розчин. Вони збагатять грунт корисними мікроелементами. Важливо: Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо дозування та частоти внесення добрив. Прополка: Регулярно видаляйте бур'яни, які забирають у лохини воду та поживні речовини. Захист від хвороб і шкідників: Оглядайте кущі на наявність шкідників та ознак хвороб. При виявленні проблем обробіть рослини відповідними препаратами. Мульчування: Мульчуйте грунт навколо кущів торфом або сосновою корою. Це допоможе зберегти вологу в грунті, запобігти росту бур'янів і захистити коріння від перегріву та промерзання.

Чому важливо підкислювати грунт для лохини?

Лохина – це кислолюбна рослина. Кислий грунт сприяє кращому засвоєнню поживних речовин і захищає коріння від хвороб.

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Коли вносити добрива?

Оптимальний час для внесення добрив – кінець літа – початок осені. Саме в цей період рослини активно готуються до зими і найбільше потребують додаткового живлення.

Поради досвідчених садівників:

Обрізка: Восени можна провести санітарну обрізку, видаляючи пошкоджені, сухі та хворі гілки.

Восени можна провести санітарну обрізку, видаляючи пошкоджені, сухі та хворі гілки. Укриття на зиму: В регіонах з суворими зимами молоді кущі лохини бажано вкривати на зиму агроволокном або лапником.

В регіонах з суворими зимами молоді кущі лохини бажано вкривати на зиму агроволокном або лапником. Чергування добрив: Для кращих результатів чергуйте органічні та мінеральні добрива.

Дбайливий догляд за лохиною після збору врожаю – запорука багатого врожаю в наступному році. Дотримуючись простих правил, ви зможете виростити здорові і плодючі кущі, які будуть радувати вас смачними і корисними ягодами.

Додаткові поради:

Вибір сорту: Обирайте сорти лохини, які добре адаптовані до кліматичних умов вашого регіону.

Обирайте сорти лохини, які добре адаптовані до кліматичних умов вашого регіону. Посадка: Дотримуйтесь правил посадки лохини, забезпечивши рослинам достатньо світла, вологи і кислу грунт.

Дотримуйтесь правил посадки лохини, забезпечивши рослинам достатньо світла, вологи і кислу грунт. Захист від шкідників: Регулярно оглядайте кущі на наявність шкідників і вживайте заходів для їх боротьби.

Лохина – це невибаглива рослина, але вона потребує особливого догляду. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете виростити здорові і плодючі кущі, які будуть радувати вас протягом багатьох років.

Нагадаємо, ми вже писали, чим підживлювати лохину навесні, щоб отримати багатий врожай.

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