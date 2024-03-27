Чим підживлювати лохину навесні, щоб отримати багатий врожай
Хочете ласувати соковитими та великими ягодами лохини зі свого саду? Тоді вам потрібно знати, як правильно її підживлювати!
Лохина – доволі вибаглива рослина. Їй не підходять звичайні добрива, адже вона потребує кислого середовища. Тому важливо знати, чим і коли її підживлювати, щоб отримати щедрий урожай, пишуть "Вікна".
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Завдяки правильному догляду та підживленню ваша лохина буде радувати вас рясним урожаєм смачних та корисних ягід
Коли починати підживлювати лохину:
- Перше підживлення: в березні-квітні, коли бруньки набухають.
- Друге підживлення: після цвітіння, у травні-червні.
- Третє підживлення: після збору ягід, восени.
Чим підживлювати лохину:
Перше підживлення:
- Азотовмісні добрива: сульфат амонію, нітроамофоска.
Друге підживлення:
- Калійні та магнієві добрива: сульфат калію, сульфат магнію.
Третє підживлення:
- Фосфорні та калійні добрива.
Важливі поради:
- Перед підживленням лохину добре полийте.
- Після підживлення замульчуйте ґрунт торфом, сосновими шишками, тирсою.
- Не використовуйте попіл, послід, гній, перегній – вони роблять ґрунт лужним.
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