Будете спати як немовля: як приготувати 'золоте молоко' для спокійного відпочинку

Хороший сон називають запорукою здоров'я. З віком виспатися стає дедалі важче. На щастя, багато напоїв можуть служити природними засобами для сну.

Деякі напої, що сприяють сну, містять багато таких сполук, як триптофан і мелатонін, тоді як інші покращують сон, зменшуючи біль і дискомфорт у вечірній час. Більшість напоїв, які сприяють сну, можна приготувати лише з кількох простих інгредієнтів за 5 хвилин або менше, пише Healthline.

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Одним зі способів краще спати є "золоте молоко". Цей засіб складається з теплого молока та куркуми.

Оскільки молоко містить триптофан, попередник мелатоніну, воно може допомогти підвищити рівень мелатоніну. Мелатонін є основним гормоном, який регулює цикл сну та неспання вашого тіла.

Тим часом, куркума багата сполукою куркуміном, яка може полегшити деякі наслідки недосипання, зменшити запалення та безпечно лікувати симптоми тривоги та депресії.

Наприклад, дослідження на мишах показало, що 72 години депривації сну призвели до втрати ваги, тривожної поведінки та окислювального пошкодження. Однак вживання 10–20 мг екстракту куркуміну протягом 5 днів поспіль зменшило втрату ваги та значно покращило поведінку, схожу на тривогу.

Щоб приготувати золоте молоко, змішайте 1/2 склянки (118 мл) молока, 1 чайну ложку куркуми, 1 маленький шматочок імбиру та 1 чайну ложку меду. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 3-5 хвилин.

Кожен з інгредієнтів "золотого молока", як правило, вважається безпечним. З усім тим, особам, які приймають певні ліки, включаючи засоби для розрідження крові та препарати для зниження кислотності шлунка та лікування діабету, слід бути обережними з куркумою та імбиром.

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