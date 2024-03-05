Зберігає текстуру і не тільки: чому під час смаження цибулі варто додавати соду

Обсмажена цибулька часто використовується як складова супів, тушкованих чи смажених страв, а також додається до котлетної маси. Процес смаження цибулі видається простим, однак не в усіх кулінарів після термічної обробки овоч зберігає привабливий та апетитний вигляд.

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Досвідчені господині під час смаження цибулі додають харчову соду. Чому? Річ у тім, що сода перешкоджає пересмаженню овоча та дозволяє зберегти його структуру. Про це пише ТСН.

Адже буває, що під час термічної обробки цибуля обгорає. Найчастіше це трапляється, коли кухарі намагаються прискорити процес та збільшують вогонь.

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Обсмажена цибуля з приємним золотистим відтінком стане гарним доповненням до різноманітних страв завдяки хитрощі з використанням соди. Простий трюк допоможе надати овочу апетитного вигляду та смачного аромату.

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