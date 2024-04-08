Секрети шеф-кухарів: коли солити шашлик, щоб він не був жорстким та сухим

Розпочинається теплий період весни, який ідеально підходить для відпочинку на природі та пікніку. Та чи можливо уявити собі цей період без ароматного шашлику? Звичайно ж ні.

Шашлик завжди мав свої кулінарні хитрощі, які потрібно обов'язково знати для вдалої та смачної страви. Команда UAportal підготувала для вас поради, коли краще солити шашлик, щоб не змарнувати м'ясо.

Читайте також: 5 цікавих порад, які допоможуть приготувати смачний та соковитий шашлик

Існують різні погляди стосовно того, коли краще солити м’ясо для шашлику. Деякі вважають, що сіль слід додавати в кінці маринування, оскільки вона може витягнути з м’яса цінні соки. Однак, якщо використовувати якісну морську сіль, то можна сміливо солити маринад з самого початку.

Морська сіль розчиняється повільніше, тому вона поступово й обережно насичує м’ясо смаком, але при цьому потрібно не забувати регулярно перемішувати маринад для рівномірного розподілу солі.

Якщо ж у вас є лише звичайна дрібна сіль "Екстра" або сіль середнього помелу, то краще додати її за 30 хвилин до початку приготування. Проте, досвідчені шашличники рекомендують посипати сіль на вже готове м'ясо, щоб не розчарувати гурманів і зберегти ідеальну консистенцію та смак страви.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перевірені рецепти маринадів для шашлику.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!