Чому морква виростає кривою: названа головна помилка городників

Морква - смачний і корисний овоч, який люблять і дорослі, і діти. Але буває, що вирощені на городі коренеплоди виходять кривими та розтрісканими. Це псує не лише зовнішній вигляд овоча, але впливає й на смакові якості.

Існує декілька причин чому морква росте кривою. Експерти назвали основі проблеми у вирощуванні моркви, яких допускаються навіть досвідчені городники.

1. Загущені посіви.

Це одна з найпоширеніших причин. Коли сіянці моркви ростуть занадто близько один до одного, їм не вистачає місця та поживних речовин, що призводить до деформації коренеплодів.

Що робити: сіяти моркву на рекомендованій відстані, яка зазвичай вказана на упаковці з насінням. Проріджувати сходи, видаляючи слабкі та зайві рослини.

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2. Непридатний ґрунт.

Морква погано росте на важких глинистих ґрунтах, які погано пропускають воду та повітря.

Що робити: вибирати для посіву моркви ділянки з пухким, супіщаним або суглинистим ґрунтом. Перед посівом додати в ґрунт пісок (1 відро на 1 кв. м.), щоб зробити його більш пухким.

3. Неправильне підживлення.

Свіжий гній може призвести до деформації коренеплодів моркви.

Що робити: використовувати для підживлення моркви перепрілий гній або мінеральні добрива. Не вносити свіжий гній під посадку моркви.

4. Неправильний полив.

Нерівномірний полив, різкі перепади вологості ґрунту також можуть призвести до того, що морква виросте кривою.

Що робити: поливати моркву регулярно, не допускаючи пересихання або перезволоження ґрунту. Використовувати для поливу дощову воду або відстояну водопровідну воду. Замульчувати грядки з морквою, щоб зберегти вологу в ґрунті.

5. Шкідники та хвороби.

Деякі шкідники та хвороби моркви також можуть призвести до деформації коренеплодів.

Треба дотримуватися правил сівозміни. Проводити профілактичні обробки рослин від шкідників та хвороб. Використовувати стійкі до шкідників та хвороб сорти моркви.

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