Що не можна садити біля моркви, щоб вона не виросла дрібною
Морква – популярний овоч, який вирощують на багатьох городах. Щоб отримати багатий урожай, важливо знати, які рослини можна садити поруч з морквою, а які ні.
Дотримуючись цих простих правил сусідства, якими поділились на сайті "РадіоТрек", ви зможете виростити багатий урожай смачної та корисної моркви!
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Сприятливі сусіди:
- Цибуля: відлякує шкідників моркви, наприклад, морквяну муху.
- Огірки: не шкодять моркві, а також можуть захистити її від деяких хвороб.
- Часник: має фітонцидні властивості, які пригнічують ріст бур'янів.
- Салат: невибагливий до умов вирощування, тому може стати хорошим компаньйоном для моркви.
Небажані сусіди:
- Кріп: приваблює шкідників моркви, а також може забирати з ґрунту поживні речовини, необхідні для росту коренеплодів.
- Петрушка: виділяє ефірні масла, які можуть негативно впливати на ріст моркви.
- Аніс: має схожі з петрушкою властивості.
- Селера: також може пригнічувати ріст моркви.
Важливо:
- Не садіть моркву на одному місці два роки поспіль.
- Дотримуйтеся сівозміни, щоб ґрунт не виснажувався.
- Регулярно прополюйте грядки з морквою, щоб видаляти бур'яни.
- Поливайте моркву в міру необхідності, не допускаючи пересихання ґрунту.
- Підгодовуйте моркву мінеральними та органічними добривами.
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