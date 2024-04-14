Чому морква виростає не солодкою: городники поділились корисними порадами

Морква – частий гість на нашому столі. Але інколи, на жаль, вона виявляється не такою смачною, як ми очікували. В чому ж причина?

Дотримуючись цих порад, якими поділились на сайті prostoway ви зможете виростити солодку та смачну моркву на власному городі.

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Чому морква буває несолодкою?

Неякісний ґрунт: Морква не буде соковитою, якщо росте на глинистих або кислих ґрунтах.

Морква не буде соковитою, якщо росте на глинистих або кислих ґрунтах. Недостатньо сонця: Моркві потрібне багато світла, інакше вона не набере солодкості.

Верхівки оголені: Якщо верхівки моркви не присипані землею, вона може гірчити через накопичення соланіну.

Якщо верхівки моркви не присипані землею, вона може гірчити через накопичення соланіну. Неправильне добриво: Морква любить золу - її можна додати 100 г на 1 кв. м.

Морква любить золу - її можна додати 100 г на 1 кв. м. Неправильний полив: Молоду моркву потрібно поливати 1-2 рази на тиждень, а пізніше - 1 раз на тиждень.

Молоду моркву потрібно поливати 1-2 рази на тиждень, а пізніше - 1 раз на тиждень. Бур'яни та шкідники: Забур'янена плантація і шкідники (наприклад, морквяна муха) негативно впливають на врожай.

Забур'янена плантація і шкідники (наприклад, морквяна муха) негативно впливають на врожай. Перезрівання: Якщо залишити моркву в землі довше, ніж рекомендується (наприклад, на 100 днів), вона стає несолодкою.

Пам'ятайте:

Вибирайте сорти моркви з відповідним терміном дозрівання.

Своєчасно видаляйте бур'яни та обробляйте моркву від шкідників.

Не залишайте моркву в землі довше, ніж рекомендується.

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