Фрукти, овочі та зелень зберігатимуться свіжими довше: просто покладіть цю річ у холодильник

Зберігати овочі та фрукти у холодильнику, щоб вони залишалися тривалий період свіжими, часто складно. Особливо коли ви купуєте про запас.

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Часто запаси псуються через неправильне зберігання, коли волога в ящику для продуктів або у холодильнику загалом стає причиною швидшого дозрівання фруктів та овочів. Щоб запобігти цьому, експерти рекомендують використовувати кухонні губки, щоб вони вбирали зайву вологу у холодильнику, пише housedigest.

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Замість громіздких контейнерів, які займають багато місця, проста кухонна губка може стати відмінною альтернативою. Вона забезпечить оптимальні умови зберігання продуктів і вбере надлишок вологи, запобігаючи їх псуванню.

Кухонні губки, які зазвичай використовуються для миття посуду, можуть бути відмінними помічниками й в утриманні овочів та фруктів у хорошому стані. Коли губки розміщуються у вологих місцях, вони збирають вологу з повітря, утримуючи ящик для продуктів у сухому стані. Поставте кілька губок у ящик, під яким знаходяться фрукти та овочі, і вони збережуть свіжість ваших запасів.

Важливо замінювати губки щонайменше кожні 10-15 днів, оскільки вони можуть стати небезпечними через накопичену вологу. Щоб продовжити їх термін служби, їх можна дезінфікувати, поставивши на декілька хвилин у мікрохвильову піч на високу температуру. Однак слід пам'ятати, що губка має бути вологою, щоб уникнути пожежі. Після оброблення губку можна повернути у ящик для продуктів або використовувати для миття посуду.

Такий простий спосіб зберігання допоможе вашим продуктам залишатися свіжими довше і зменшить кількість викинутих продуктів.

Нагадаємо, щоб у вашому холодильнику завжди приємно пахло, і щоб він не накопичував зайву вологу, простим рішенням може бути рулон туалетного паперу.

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