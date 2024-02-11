Припиніть так робити: Фахівці назвали сім продуктів які не треба зберігати у холодильнику
Чимало людей тримають продукти у холодильнику, щоб продовжити термін зберігання. Однак не всі продукти варто там зберігати.
Блогерка Лора Маклафлін розповіла про сім продуктів, які не рекомендується тримати у холодильнику. Про це повідомляє Express.co.uk.
Зокрема, це стосується хліба. У холодильнику він може черствіти вдвічі швидше.
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Вказуючи на інші продукти, яким "не місце" в холодильнику, Лора назвала наступні:
- помідори;
- картопля;
- цибуля;
- часник;
- мед;
- оливкова олія.
Замість того, щоб неправильно зберігати помідори в холодильнику, де вони швидше зіпсуються, їх краще зберігати при кімнатній температурі. Що стосується молодої картоплі, то вона може набути дивного смаку у холодильнику.
Часник стає "гумовим", а цибуля м'якою та швидко вкривається пліснявою. Олія та мед можуть кристалізуватися від холоду, тому їх теж не варто тримати у холодильнику.
Нагадаємо, ми вже писали, що робити, аби цибуля не почала швидко гнити.
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