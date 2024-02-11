Припиніть так робити: Фахівці назвали сім продуктів які не треба зберігати у холодильнику

Чимало людей тримають продукти у холодильнику, щоб продовжити термін зберігання. Однак не всі продукти варто там зберігати.

Відео дня

Блогерка Лора Маклафлін розповіла про сім продуктів, які не рекомендується тримати у холодильнику. Про це повідомляє Express.co.uk.

Зокрема, це стосується хліба. У холодильнику він може черствіти вдвічі швидше.

Читайте також: Як правильно зберігати свіжий часник, щоб він довше не втрачав свої смакові властивості

Вказуючи на інші продукти, яким "не місце" в холодильнику, Лора назвала наступні:

помідори;

картопля;

цибуля;

часник;

мед;

оливкова олія.

Замість того, щоб неправильно зберігати помідори в холодильнику, де вони швидше зіпсуються, їх краще зберігати при кімнатній температурі. Що стосується молодої картоплі, то вона може набути дивного смаку у холодильнику.

Часник стає "гумовим", а цибуля м'якою та швидко вкривається пліснявою. Олія та мед можуть кристалізуватися від холоду, тому їх теж не варто тримати у холодильнику.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, аби цибуля не почала швидко гнити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!