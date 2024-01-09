Як змусити дитину помити голову, якщо вона ненавидить цей процес

Миття голови для деяких дітей може бути справжнім випробуванням. Вони можуть боятися води, не любити відчуття шампуню на волоссі або просто не хотіти витрачати час на цей процес.

Відео дня

Фахівці з "Наша мама" зауважують, що якщо ваша дитина не любить мити волосся, є кілька речей, які ви можете зробити, щоб допомогти їй.

Також читайте: Чи шкідливо мити голову щодня? Що кажуть експерти

По-перше, важливо пам’ятати, що діти не завжди люблять купатися, і це нормально. Якщо ваша дитина не боїться води, але просто не любить відчуття шампуню або мила, ви можете спробувати використовувати щадні засоби для миття волосся.

Якщо ваша дитина боїться води, ви можете спробувати поступово привчити її до миття голови. Спочатку просто змочіть волосся дитини, потім нанесіть шампунь і змийте його. Поступово збільшуйте кількість води, поки дитина не звикне до неї.

Ви також можете спробувати відволікати дитину під час миття голови. Розкажіть їй історію, пограйте в гру або просто співайте пісню. Це допоможе їй зосередитися на чомусь іншому, крім миття голови.

Для прикладу, використовуйте реквізит, щоб зайняти дитину. Дзеркало, лялька або навіть наклейки на стіні можуть допомогти відволікти дитину від миття голови.Спробуйте дозволити дитині самостійно застосовувати свій шампунь. Це може допомогти їй відчути себе під більшим контролем.

Дайте дитині сухий рушник, нехай тримає у руках, поки ви миєте голову. Це допоможе їй відчути себе більш комфортно, коли вода потрапить на обличчя.

Можна спробувати одягнути на дитину водозахисні окуляри, або спеціальний головний убір для миття. Він надягається на голову та захищає обличчя від потрапляння води.

Батькам маленьких дітей радять спробувати "партнерське" миття голови. Хтось із батьків можне взяти дитину на руки, а інший – мити голову обом. Чи під час прийому ванни мати або батько можуть разом з дитиною мити голову "навипередки" – хто перший вимив, той і виграв. Таким чином дитина сприйматиме миття голови е як загрозливе явище, а асоціюватиме цей процес, як спосіб погратися чи провести час з батьками.

Як часто можна мити голову дитині

Фахівці кажуть, що чим менше дитина, тим рідше потрібно їй мити голову, аби не пошкодити ліпідний шар шкіри.

Для прикладу малюкам до року мити волосся з шампунем достатньо раз на два тижні. Дітям від двох років можна мити голову з шампунем раз на тиждень.

Зауважте, що температура води для миття голови повинна бути трохи нижча, ніж температура води для миття тіла – приблизно 35 градусів.

Шампунь наносити на шкіру голови не рекомендується. Спочатку налийте його трохи собі на руки, потім спіньте й саму піну нанесіть на мокре волосся і легко помасажуйте. Не забудьте ретельно промивати волосся дитини.

Фахівці не радять розчісувати мокре волосся, а дочекатися поки воно просохне, після чого необхідно акуратно пройтися по ньому гребенем.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!