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Дезодорант чи антиперспірант: у чому різниця та що безпечніше

Билім Олена

Дезодорант чи антиперспірант: у чому різниця та що безпечніше
Користування дезодорантами безпечніше

Коли перед вами стоїть вибір, чим користуватися, аби не пітніти під пахвами та не мати запаху поту уподовж дня, можна обрати один з двох продуктів – дезодорант, або антиперспірант. Між цими двома засобами є суттєва різниця.

Багато людей часто плутають дезодоранти та антиперспіранти, вважаючи їх одним і тим самим продуктом. Насправді різниця між ними суттєва, і вибір залежить від ваших потреб, запевнили фахівці.

Дерматолог та докторка медичних наук Алісія Залка та сертифікований дерматолог Хедлі Кінг розповіли у коментарі Real Simple, що неприємний запах дає не сам піт, а бактерії, які розмножуються під пахвами.

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Якщо вам потрібно зберегти свіжість пахв упродовж дня ви можете скористатися після ранкового душу або дезодорантом, або антиперспірантом. Різниця між ними наступна:

Як працює дезодорант:

  • Маскує запах тіла за допомогою ароматизаторів та інших компонентів.
  • Не впливає на потовиділення.
  • Може містити антибактеріальні інгредієнти, які уповільнюють ріст бактерій, що викликають запах.
  • Підходить людям, які не страждають від надмірного потовиділення.
  • Зазвичай не містить алюмінію.
  • Може бути на основі натуральних інгредієнтів.

Доктор Кіг зауважив, що дезодорант не блокує так звані потові протоки, тож під час потовиділення ви відчуватимете вологу під пахвами, а ароматичні речовини у складі дезодоранту блокуватимуть запах поту.

Як працює антиперспірант:

  • Містить солі алюмінію, які блокують потові протоки, зменшуючи або зупиняючи потовиділення.
  • Ефективно усуває запах тіла, пов'язаний з потом.
  • Необхідний людям, які страждають від гіпергідрозу (надмірного потовиділення).
  • Може містити інші інгредієнти, наприклад, ароматизатори, антибактеріальні речовини.

Деякі люди вважають, що регулярне використання антиперспірантів може бути шкідливим, адже алюміній може накопичуватися в організмі.

Докторка Залка зауважила, що усі антиперспіранти містять певний тип сполук алюмінієвої солі — звичайні включають алюміній хлоргідрат, алюміній цирконій і алюміній хлорид. Ці речовини блокують потові протоки, утворюючи пробку при змішуванні з краплями поту, тим самим запобігаючи потовиділенню. Відтік поту ускладнюється, а шкіра залишається сухою.

Знання відмінностей між дезодорантами та антиперспірантами може допомогти вам вирішити, який продукт використовувати та з якою метою. Хоча дезодорант — це термін, який використовується постійно, не все, що ви проводите під пахвами, насправді є дезодорантом.

Нагадаємо, мед широко використовується в косметології як ефективний засіб для догляду за шкірою, тілом і волоссям.

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