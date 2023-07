Вплив Кеті Перрі на музичну індустрію та соціальні виклики: бореться з дитячою бідністю та засуджує російську агресію проти України

Завдяки численним нагородам та рекордним продажам, Кеті Перрі стала однією із найвпливовіших музикантів нашого часу. UAportal підготував статтю про вплив статусу знаменитості Кеті Перрі на світ музики.

Вплив на розвиток музики

Кеті стала відомою в музичній індустрії з моменту виходу її дебютного альбому "One of the Boys" у 2008 році. Її унікальний стиль та вокальний діапазон швидко знайшли шанувальників зі всього світу. Слава Перрі стрімко зростала, тож з часом вона стала помітною фігурою у світі попмузики.

У свої творчості вона часто пише про дискримінацію, розширення прав, а також – про індивідуальність та позитив. До того ж співачка відкрито виступає на захист соціальних та екологічних проблем, часто використовуючи свої соцмережі, щоб збирати кошти для різних благодійних організацій.

Творчість Кеті Перрі часто висвітлює теми, пов'язані з психічним здоров'ям та самооцінкою. Вона виступає за позитивне ставлення до тіла та негативно ставиться до бодішеймінгу та нереалістичних стандартів краси. Хітова пісня Перрі "Roar" є гімном самозахисту, що надихає мільйони слухачів у всьому світі.

Соціальна діяльність

Артистка відкрито заявляє про підтримку кількох соціальних програм. Вона є активним захисником прав ЛГБТ-спільноти, а також використовує свою музику та публічні виступи для пропаганди рівності та прийняття.

Перрі також активно виступає в боротьбі з дитячою бідністю. Вона співпрацює з такими організаціями, як ЮНІСЕФ та Save the Children, щоб зібрати кошти та привернути увагу до прав та здоров’я дітей. Її кліп на пісню "Chained to the Rhythm" висвітлює проблеми апатії в суспільстві, закликаючи глядачів вжити заходів та змінити ситуацію.

Кеті Перрі також використовувала свої соцмережі для збору коштів на екологічні цілі. Вона навіть брала участь у кількох ініціативах, спрямованих на зниження викидів вуглекислого газу.

З початком повномасштабного вторгнення росії, співачка неодноразово висловлювала свою підтримку українцям. Зокрема, Кеті Перрі приєдналась до флешмобу Stand Up for Ukraine, ініційованого організацією Global Citizen, щоб висловити підтримку Україні. До того ж на своїх концертах вона засуджувала агресію московитів, наголошуючи на жахіттях, які творять росіяни.

