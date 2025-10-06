Смачні домашні курячі котлети

Інгредієнти:

• Курячий фарш філейний — 500 г

• Картопля (середня) — 1 шт

• Яйце — 1 шт

• Сіль — ½ ч.л.

• Чорний перець — за смаком

• Сухий часник — ½ ч.л.

• (За бажанням: трошки панірувальних сухарів або ложка сметани для ніжності)

Приготування:

1. Картоплю натри на дрібній тертці, відтисни зайву рідину.

2. Змішай у мисці курячий фарш, картоплю, яйце, сіль, перець і сухий часник.

3. Добре виміси масу до однорідності. Якщо здається занадто рідкою — додай трохи сухарів.

4. Сформуй котлети мокрими руками.

5. Обсмаж на сковороді з олією до золотистої скоринки з двох боків (по 3–4 хв).

6. Потім накрий кришкою і тушкуй на мінімальному вогні 7–10 хв, щоб котлети стали соковитими всередині.

Подача:

Найкраще смакують із картопляним пюре або овочевим салатом.

Якщо хочеш ресторанний варіант — додай ложку вершкового масла в кінці на гарячі котлети.