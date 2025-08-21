Котлети з яєць — проста магія на сковорідці
Іноді для щастя треба зовсім небагато — кілька яєць, трішки сиру й крапелька любові.
А результат? Ніжні, ароматні котлетки, від яких важко відірватися.
Інгредієнти:
Сир кисломолочний - 400 гр
Сіль - 1 ч. л.
Яйце сире - 1 шт
Сир твердий - 200 гр
Зелень за смаком
Яйця варені - 5 шт
Борошно – 4 ст. л.
Приготування:
Твердий сир натираємо, варені яйця ріжемо дрібним кубиком.
З’єднуємо з кисломолочним сиром, додаємо сире яйце, сіль, зелень і борошно.
Перемішуємо до однорідної маси та формуємо котлетки.
Обсмажуємо з обох боків на невеликій кількості олії до золотистої скоринки.
Виходить так смачно, що навіть сусіди почнуть шукати привід завітати на чай.