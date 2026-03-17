Ідеальна картопля фрі вдома: краща, ніж в Макдональдсі
99% людей готують картоплю фрі неправильно. А потім дивуються, чому вона виходить м’яка, жирна і зовсім не хрустка.
Насправді секрет дуже простий — правильна підготовка. Кілька маленьких кроків і у вас буде картопля фрі краща, ніж у Макдональдзі.
Інгредієнти:
• Картопля — 5–6 шт
• Сіль — за смаком;
• Кукурудзяний крохмаль — 2–3 ст. л
• Олія для смаження — достатньо для фритюру
Для соусу:
• Яйце — 1 шт
Лимонний сік — 1 ч. л
• Сіль — за смаком
• Чорний перець, паприка — за смаком
• Оливкова олія — 80–100 мл
• Зелень — за смаком
• Цибуля — 1 невелика
Спосіб приготування:
1. Картоплю почистіть і наріжте однаковими брусочками.
2. Воду посоліть і доведіть до кипіння. Опустіть картоплю у киплячу воду та варіть приблизно 3 хвилини.
3. Перекладіть картоплю у миску з дуже холодною водою та кубиками льоду, щоб зупинити процес готування.
4. Дістаньте картоплю і добре обсушіть на паперовому рушнику.
5. Перекладіть у миску, додайте кукурудзяний крохмаль і перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий тонким шаром.
6. Викладіть картоплю в один шар на дошку або тацю та відправте у морозилку на 50-60 хв.
7. Заморожену картоплю обсмажте у великій кількості гарячої олії до золотистої скоринки.
8. Готову картоплю перекладіть у миску, посоліть (можна додати й інші спеції) і добре струсіть.
9. Для соусу збийте у блендері яйце, лимонний сік, сіль, перець і оливкову олію.
10. Додайте подрібнену зелень, паприку і дрібно нарізану цибулю, перемішайте.