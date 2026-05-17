Сочевичний хліб. Без глютену, білковий, корисний та дуже простий у приготуванні

Хліб який можна!

По-перше, сочевиця, як і всі бобові, дуже корисна для організму. По-друге, виходить дійсно смачно - перевірив!

Рецепт:

300 г червоної сочевиці (замочити на ніч у 1 л води)

3 яйця

150 г сметани 15% або грецького йогурту

10 г розпушувача

10 г солі

1/2 ч.л копченої паприки

1 ч.л веганських дріжджів

1/2 ч.л. сухого часнику

30 г оліі

Насіння для посипки

Готувати дуже легко! На ніч замочуємо червону сочевицю у холодній воді. Зранку зливаємо надлишок води через сито.

У чашу блендера додаю сочевицю, йогурт, яйця, сіль, копчену паприку та сухий часник. Якщо немає веганських дріжджів - просто додайте трішки більше часнику або трішки свіжого чебрецю. Все добре перебиваю до однорідної суміші. У процесі додаю олію. Краще оливкову.

Форму змащую олією, вистеляю пергаментом і викладаю тісто. Посипаю насінням і ставлю в розігріту духовку 175 градусів приблизно на 50 хв. Готовність перевіряйте термометром (96 градусів) або деревʼяною шпажкою.

Виймаю з форми та охолоджую під рушником.

Це один із найпростіших варіантів хліба без глютену. Мені дуже смакувало! Особливо з вершковим маслом.

