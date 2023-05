Була на підтанцьовках і запустила лінію парфумів: п'ять фактів про Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес – мультиталановита виконавиця та артистка, яка з роками стала відома всім. Від музики до акторської кар'єри та всього, що між ними, Джей Ло справила значний вплив на поп-культуру.

Хоча багато хто знайомий з її творчістю, є кілька менш відомих фактів про голлівудську ікону, які варто вивчити. UAportal підготував список з п'яти цікавих фактів про Дженніфер Лопес, які ви, можливо, не знали раніше.

До того, як стати відомою, Лопес була бек-танцівницею. На початку 1990-х років вона працювала танцівницею в групі New Kids on the Block і в кліпі Джанет Джексон "That's the Way Love Goes". Лопес також виступала як танцівниця Fly Girl у телешоу "In Living Color" протягом двох сезонів.

Перша велика роль Джей Ло в кіно була у фільмі 1997 року "Селена", де вона зіграла покійну співачку техано Селену Кінтанілла-Перес. Фільм отримав визнання критиків, а Лопес за свою роль здобула номінацію на "Золотий глобус".

Дженніфер – успішна бізнеследі. Вона запустила кілька успішних парфумерних та одежних ліній, включаючи популярну лінію одягу J.Lo by Jennifer Lopez. Вона також володіє продюсерською компанією Nuyorican Productions, яка займається виробництвом фільмів та телевізійних шоу.

Джей Ло – мати двох дітей. У неї є близнюки, Емме та Макс, від її колишнього чоловіка Марка Ентоні. Лопес – самовіддана мати і не раз розповідала про труднощі, пов'язані з поєднанням кар'єри та материнства.

Лопес любить фітнес та здоров'я. Вона відома своєю підтягнутою статурою та здоровим способом життя. Лопес часто відвідує спортзал і навіть випустила власну серію DVD-дисків з фітнесу.

