Баскський чизкейк
Той самий десерт із запеченою скоринкою, ніжною серединкою та смаком, який складно забути. А головне, цей чизкейк готується простіше, ніж здається!
Інгредієнти:
• Вершковий крем-сир — 500 г
• Крохмаль — 40 г
• Цукор — 200 г
• Яйця — 4 шт.
• Вершки — 150 г
• Ванільна паличка — 1 шт.(або ванільний цукор 20 г)
• Сіль
• Сік половини лайму
• Шоколад для декору — за бажанням
Спосіб приготування:
1. Змішайте всі інгредієнти та збийте тісто міксером.
2. Застеліть форму пергаментом і влийте чизкейк у форму.
4. Готуйте при 220 градусах в духовці 15 хвилин і потім знизьте температуру до 160-180 градусів ще на 15 хвилин. Слідкуйте за тим, щоб скоринка не перегоріла.
5. Залиште чизкейк ще на 5–7 годин в холодильнику. Подавайте, додавши зверху розтоплений шоколад.