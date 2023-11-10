5 цікавих фактів про українську мову

Українська мова – це дуже красива і милозвучна мова, яка посідає своє унікальне місце в міжнародному лінгвістичному просторі. UAportal розповідає про п'ять цікавих фактів, які показують чарівність та неповторність української мови.

1. Сучасна українська мова налічує близько 256 тисяч слів

Українська мова може похизуватися вражаючим лексиконом, який наразі налічує близько 256 тисяч слів. Дійсно, значна кількість. Для порівняння, повсякденне спілкування часто потребує лише 2-3 тисячі слів. Цікаво, що Національна академія наук України навіть припускає, що ця цифра не є остаточною, залишаючи місце для можливості того, що українська мова може містити до мільйона слів.

2. В українській мові іменник має 7 відмінків

Маючи сім відмінювань іменників, українська мова відрізняється від інших східнослов'янських мов, які зазвичай мають шість відмінків. Кличний відмінок вживається при звертанні до осіб або навіть неживих істот, що робить його відмінною рисою української мови.

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3. Українська мова має велику кількість синонімів

Словники засвідчують існування понад 10 000 синонімів, що говорить про здатність мови до постійного розвитку та відкриттів. Люди продовжують шукати нові грані та нюанси, заглиблюючись у своє розуміння предметів і явищ. Слово "бити" може похизуватися 45 синонімами, в той час як "хуртовина" має майже 40 синонімів.

4. Найчастіше в українській мові вживають букву "п"

З усіх літер "п" в українській мові є помітним лідером, від якої утворюється величезна кількість слів. І навпаки, найменш вживаною є літера "ф", що свідчить про те, що більшість слів, які починаються на цю літеру, є запозиченнями, які прийшли в українську мову з інших мов.

5. На лексичному рівні ближче до української – білоруська мова

Що стосується схожості на лексичному рівні, то українська мова має тісний зв'язок з білоруською мовою, зокрема у словниковому запасі зафіксовані 84% збігів. На другому місці – польська мова, яка має 70% спільної лексики, за нею йде чеська з 68%.

Російська мова збігається з українською на рівні 62% лексики. Тим не менш, важливо пам'ятати, що мови відрізняються одна від одної своїми фонетичними, морфологічними та лексичними характеристиками. Унікальні аспекти можуть також лежати у фразеології та правописі.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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