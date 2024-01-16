Мовознавець розповів, як українською сказати 'в случае необходимости'

Чимало людей не знають, як правильно перекласти російський вислів "в случае необходимости". Можна зустріти варіант "у випадку необхідності", але це помилка.

Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно перекладати російські вислови. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Мовне кліше "у випадку необхідності" це банальна калька, буквальний переклад російського "в случае необходимости". А правильний відповідник: "у разі потреби", або "за потреби", – зазначив він.

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Своєю чергою "в большенстве случаев" варто перекладати не "у більшості випадків", а "здебільшого", або "переважно". "Ни в коем случае" перекладається як "у жодному разі", а "от случая к случаю" – "коли-не-коли", або "вряди-годи".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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