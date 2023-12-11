Мовознавець пояснив, чому 'клікати на посилання' неправильно: у чому помилка

Чимало людей називає дію натискання на клавішу миші або перехід за посиланням дієсловом "клікати". Однак таке слово не є питомо українським.

Мовознавець та вчитель української мови Олександр Авраменко пояснив, на яке слово можна його замінити. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Слово "клікати" походить від англійського click, що означає "натискати". До речі, воно вже потрапило до найбільшого 20-томного словника української мови", – зазначив мовознавець.

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Авраменко наголосив, що використовувати запозичені з інших мов слова варто лише за крайньої потреби. За його словами, в усіх інших випадках краще вживати український відповідник "клацати".

"Наприклад, "клацніть на посилання" або "перейдіть за посиланням/покликанням", – зазначив Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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