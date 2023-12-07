Не називайте їх 'бабушками': як українською правильно звертатись до матері батьків

Чимало українців помилково у розмовній мові вживає слово "бабушка". Але не усі здогадуються, що таке слово насправді є суржиком.

Відео дня

Саме в російській мові використовується варіант "бабушка". Українською мовою правильно казати "бабуся".

Як зазначається в Академічному тлумачному словнику (СУМ), слово "бабуся" є пестливим до слова "баба", яке означає "мати батька або матері; стара віком жінка".

Читайте також: Як правильно перекласти "кладбище" українською: відмовтесь від суржику

У словнику також наводяться ще два варіанти, як можна перекласти слово "бабушка" українською мовою: "бабця" і "бабуня".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!