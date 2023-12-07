Не називайте їх "бабушками": як українською правильно звертатись до матері батьків
Чимало українців помилково у розмовній мові вживає слово "бабушка". Але не усі здогадуються, що таке слово насправді є суржиком.
Саме в російській мові використовується варіант "бабушка". Українською мовою правильно казати "бабуся".
Як зазначається в Академічному тлумачному словнику (СУМ), слово "бабуся" є пестливим до слова "баба", яке означає "мати батька або матері; стара віком жінка".
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У словнику також наводяться ще два варіанти, як можна перекласти слово "бабушка" українською мовою: "бабця" і "бабуня".
Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
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