Як правильно перекласти "кладбище" українською: відмовтесь від суржику
Чимало людей продовжують використовувати суржикові слова, які походять з російської, замість українських відповідників. Зокрема, це стосується слова "кладбище".
Слова "кладбище" немає в українській мові. Замість нього варто використовувати одне з двох українських слів, повідомляє "Антисуржик".
Одним з варіантів є слово "кладовище". Також українською правильно буде сказати "цвинтар".
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В Академічному тлумачному словнику української мови (СУМ) подається таке визначення слова "кладовище" – це "місце для поховання померлих; цвинтар, гробовище".
Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
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