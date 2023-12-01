Як правильно перекласти 'кладбище' українською: відмовтесь від суржику

Чимало людей продовжують використовувати суржикові слова, які походять з російської, замість українських відповідників. Зокрема, це стосується слова "кладбище".

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Слова "кладбище" немає в українській мові. Замість нього варто використовувати одне з двох українських слів, повідомляє "Антисуржик".

Одним з варіантів є слово "кладовище". Також українською правильно буде сказати "цвинтар".

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В Академічному тлумачному словнику української мови (СУМ) подається таке визначення слова "кладовище" – це "місце для поховання померлих; цвинтар, гробовище".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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