Як буде українською 'приводить пример': мовознавець назвав часту помилку перекладу

Чимало людей користуються кальками з російської мови, замість використання українських відповідників. Зокрема, це стосується виразів "задавати питання", "приводити приклад" та "підводити підсумки".

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Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно формулювати ці вислови. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

Не можна говорити "підводити підсумки", оскільки це калька з російської. Підводити можна лише вії, а підсумки "підбивають".

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Також Авраменко розповів, що "задавати" можна лише домашнє завдання або певного темпу, а питання "ставлять".

"Приводити приклад" – теж неправильно, оскільки це дослівний переклад російського словосполучення "приводить пример". В українській мові приводять дитину до дитсадка або приводять у дію двигун. А приклад "наводять".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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