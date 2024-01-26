Мовознавець пояснив, як правильно перекласти українською 'сойти с ума'

Чимало людей не знають, як перекласти українською російський вислів "сойти с ума". Дехто вдається до дослівного перекладу та каже "зійти з розуму".

Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, що це помилка. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"З розуму не сходять. Це російський вислів. Українською – "з'їхати з глузду", або "збожеволіти", – зазначив він.

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Окрім цього мовознавець розповів, як правильно у громадському транспорті питати пасажирів, чи вони виходитимуть на наступній зупинці. Не варто використовувати слова "сходите" чи "вилазите".

Правильно буде сказати: "Скажіть, будь ласка, ви будете виходити на наступній зупинці?".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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