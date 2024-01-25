Як правильно перекласти українською 'куй железо пока горячо': Мовознавець назвав колоритні варіанти

Чимало людей не знає, як правильно перекласти російську приказку "куй железо пока горячо" українською. Попри це, в українській мові існує одразу декілька відповідників.

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Мовознавець Олександр Авраменко назвав колоритні варіанти. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

Цим висловом наголошують на тому, що все треба робити вчасно, доки для цього є сприятлива ситуація.

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"Відповідників до приказки "куй железо пока горячо" декілька. От послухайте: "хапай, Петре, поки тепле", "лови рибку, поки ловиться", "весна раз красна", "п'ятниця вдруге не трапиться", – зазначив він.

Ще один приклад: "коваль клепле, доки тепле". Можна послуговуватися будь-яким з цих висловів.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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