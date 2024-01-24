Мовознавець пояснив, чому не можна 'підводити підсумки': Популярна помилка

Чимало людей послуговуються кальками з російської мови, коли спілкуються українською. Зокрема, це стосується вислову "підводити підсумки".

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Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, чому такий вираз є помилкою. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

За його словами, не можна говорити "підводити підсумки", оскільки це калька з російської. Підводити можна лише вії, а підсумки "підбивають".

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Також Авраменко розповів, що "задавати" можна лише домашнє завдання або певного темпу, а питання "ставлять".

"Приводити приклад" – теж неправильно. Це буквальний переклад російського словосполучення "приводить пример". В українській мові приводять дитину до дитсадка або приводять у дію двигун. А приклад "наводять".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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