Спричиняють проблеми з нирками та діарею: які продукти категорично не можна давати собакам

Годувати собак "людською" їжею не можна. Ветеринари не рекомендують заміняти собачий корм продуктами з холодильника, проте деколи можна дати пару ложок арахісового масла, попкорн без добавок чи сир.

Про це пише Ukr.media.

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Безпечними продуктами для собак є овочі, такі як морква, броколі, огірок, цвітна капуста, зелена квасоля, і фрукти – яблуко, банан, кавун і диня. Однак ветеринари радять відмовитись від винограду, родзинок, шашлику, ковбаси та сосисок, оскільки ці продукти можуть спричинити проблеми з нирками, блювоту та діарею. Анчоуси та скумбрія також вважаються небезпечними і можуть викликати алергію у собак, а випічка з тіста на дріжджах призведе до бродіння в животі та здуття.

Нагадаємо, ми вже писали, які породи собак підійдуть власникам- початківцям.

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