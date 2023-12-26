У Китаї знайшли стародавнє місто Чан’ань віком 3000 років: розкриває подробиці минулого

У місті Нанкін, Китай, археологи виявили залишки стародавнього міста Чан'ань, згаданого в "Баладі про Чан'ань" поета Лі Бо. Це відкриття, яке датується приблизно 3100 роками тому, проливає світло на історію та культуру цього важливого культурного центру.

Про це пише Heritage Daily.

"Балада про Чан'ань" розповідає історію молодої жінки, яка виходить заміж за чоловіка, який їде на війну. Вона залишається одна в місті, відчуваючи самотність і тугу. Вірш завершується тим, що вона з нетерпінням чекає на його повернення.

Археологічні знахідки в Нанкіні підтверджують багато деталей, описаних у вірші Лі Бо. Наприклад, розкопки виявили фундаменти стін міста, круглі траншеї для оборони, колодязі, печі та жертовну яму. Ці знахідки свідчать про те, що Чан'ань був великим і добре укріпленим містом.

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Крім того, розкопки виявили безліч артефактів, що проливають світло на повсякденне життя мешканців Чан'аню. Серед знахідок - керамічні вироби, прикрашені трикутним орнаментом, посуд дін, що використовувався як ритуальний посуд для їжі, свинячі кістки та інші предмети. Ці артефакти свідчать про те, що жителі Чан'аню були майстерними ремісниками і мали розвинену культуру.

Це відкриття є важливим не лише з історичної точки зору, але й з культурної. Воно показує, як мистецтво та археологія можуть працювати разом, щоб дати нам більш повне розуміння минулого.

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