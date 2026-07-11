Точно буде взаєморозуміння: топ найрозумніших собак

До Міжнародного дня собаки британська організація Dog Friendly Retreats представила нове дослідження, у якому визначила породи з найвищим рівнем інтелекту. Експерти проаналізували здібності собак до навчання, дресирування та виконання різних завдань.

Як повідомляє Express, автори дослідження пояснили, що хотіли показати, наскільки розумними й талановитими є домашні улюбленці, адже дедалі більше людей вирушають у подорожі разом зі своїми чотирилапими компаньйонами. До першої десятки найрозумніших увійшов бордер-тер'єр, який посів дев'яте місце. Дослідники характеризують цю породу як уважну, енергійну та здатну швидко навчатися.

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Втім, ще вищу позицію отримав пудель. Попри поширену думку, що це переважно декоративна порода, експерти наголошують: пуделі вирізняються високим інтелектом, легко піддаються дресируванню та чудово виконують різноманітні команди. До лідерів рейтингу також увійшли золотистий ретривер і німецька вівчарка. Останню назвали однією з найкращих службових порід завдяки поєднанню кмітливості, відданості та здатності працювати в різних умовах.

Водночас шетландська вівчарка випередила німецьку вівчарку за рівнем інтелекту, а лабрадор-ретривер посів ще вищу сходинку рейтингу. Перше місце дослідники віддали кокер-спанієлю, визнавши його найрозумнішою породою серед усіх, що брали участь в оцінюванні.

Рейтинг найрозумніших порід собак:

кокер-спанієль;

бордер-коллі;

папійон;

лабрадор-ретривер;

шетландська вівчарка;

німецька вівчарка;

золотистий ретривер;

пудель;

бордер-тер'єр.

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