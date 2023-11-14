Стилісти назвали зачіски, про 'які треба забути' та показали варіанти на заміну (фото)

Незабаром вже новий модний сезон. І якщо жінкам прикортить змінити зачіску, то стилісти й професійні перукарі застерегли від поширених помилок.

Зокрема, фахівці порадили відмовитися від трьох популярних зачісок, які можуть "завдати непоправної шкоди іміджу". У коментарі виданню She Finds експерти сказали, які зачіски давно не модні та назвали варіанти для їх заміни.

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Лоб з дитячим чубчиком

Фахівці зауважили, що привабливість дитячого чубчика була продемонстрована багатьма іконами моди протягом багатьох років. Однак попри його популярність, зрілим жінкам варто бути обережними, обираючи цю стрижку через можливі негативні наслідки.

Зіркова перукарка Данні Еверсон наголосила, що чубик повинен приховувати недоліки та акцентувати на привабливих рисах. А короткий чубчик тут взагалі не варіант. "Він може перевершити чиюсь історію про зморшки, привертаючи погляди до в’ялої шкіри", – пояснила вона.

Експертка порадила обирати чубчик до брів, бажано не рівний, а щоб лягав пасмами.

"Вам не потрібен короткий чубчик, який спадає прямо посередині чола, де у вас може бути кілька ліній. Замість цього варто підстригти чубок на рівні брів, щоб підкреслити очі", – додала Еверсон.

Як варіант, вона порадила використати чубчик-шторку (як на фото праворуч).

Лоб із проділом по центру без шарів

Перукарі вважають, що така зачіска звертає увагу на посічене волосся та може підкреслити його витончення. Така зачіска одразу виділить всі зморшки на обличчі.

Стилістка Ганіма Абдулла пояснила, що така зачіска також продемонструє випадіння волосся на маківці. Тож вона рекомендує використовувати проділ збоку, а не образ Кім Кардашьян, щоб отримати більший об’єм і "молоду енергію". А ще, додала експертка, додайте шари та глибоку бічну частину.

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"Таким чином ви можете переміщати волосся з одного боку на інший, як забажаєте. "Додаткове волосся", як у Шарліз Терон, також збільшить об’єм у цій області, особливо якщо ваше волосся звикло до центрального проділу", – додала Абдулла.

Шеггі лоб з довгим чубчиком

Ця зачіска була доволі популярної у 70-х роках. Але додавання занадто великої кількості шарів може призвести до негативного обрамлення вашого обличчя та приховає найкращі риси.

"Найгірша стрижка, яку ви можете мати, якщо ваша мета — виглядати молодшою, — це мати занадто багато шарів", — каже Данні Еверсон.

Шари, якщо їх правильно підстригти, можуть допомогти додати об’єм і розпустити ваше волосся, надаючи вигляду густіших пасм. Але занадто багато текстурування може зробити тонке волосся ще тоншим.

Еверсон порадила натомість обрати "делікатну багатошарову стрижку з чубчиком, що прикрашає брови" – як у Тейлор Свіфт.

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