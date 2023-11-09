Професійні перукарі порадили шість ідеальних зачісок для ''зрілих красунь'' (фото)

З віком волосся жінок стає тонким та не таким густим. Тому важливо після 40 років обирати зачіски, які приховають недоліки.

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Відома перукарка Сінді Маркус у коментарі shefinds.com розповіла про зачіски, які допоможуть приховати вікові зміни та допоможуть жінкам мати неперевершений вигляд.

Вона рекомендує три "вічні короткі стрижки, які особливо ідеальні для жінок старше 40 років".

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Класичний боб

За словами Сінді Маркус, така зачіска завжди виглядатиме "приголомшливо". Особливо актуальним вона назвала багатошаровий варіант цієї зачіски.

Експертка додала, що багатошаровий боб може доповнити будь-яку структуру волосся, оскільки шари можна підрізати відповідно до вашого типу волосся. Якщо у вас густе волосся, шари видалять велику частину. Якщо у вас тонке волосся, шари створять об’єм і повноту.

Лоб

Сінді Маркус каже, що ідеальна довжина лоба трохи вище плечей — достатньо довга, щоб відрізнятися від бобу, але все ще досить коротка, щоб її було легко укладати. Ця стрижка, як і боб, може бути дуже універсальною, щоб відповідати структурі вашого волосся.

Піксі

За словами Маркус, така стрижка має безліч варіантів, тому її легко підібрати для жінок з будь-яким типом обличчя.

"Жінка старше 40 років із чудовими вилицями — це людина, яка, безперечно, може впевнено носити цей стиль", – додала вона.

Перукарка зауважила, що таку зачіску легко укладати та доглядати, що робить її дуже популярною для жінок, які не хочуть витрачати багато часу на своє волосся.

Біксі

Ще один варіант ідеальної зачіски для жінок 40+ – це біксі. Ця зачіска поєднує довжину короткого бобу з текстурованими частинами піксі, що означає, що воно чудово підходить для тих, у кого тонке або рідке волосся.

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