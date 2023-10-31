Приховають зморшки та підкреслять погляд: стилісти назвали три найкращі зачіски для ''зрілих красунь'' (фото)

З часом волосся у жінок стає менш густим, структура його перетворюється на тонку. Аби приховати вікові зміни, варто вдало підбирати зачіски та стрижки.

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Експерти у сфері краси назвали для жінок 40+ "три незмінні, актуальні та модні стрижки", які приховають ознаки порідіння волосся та зроблять своїх власниць молодшими.

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Своїми порадами поділилися експертка з питань волосся Джин Вілл та професійна перукарка Лорен Холланд.

Фахівці радять під час походу у перукарню власницям довгого волосся вимагати від майстра створення довгих шарів.

Лорен Холланд пояснила, що багатошаровість приховує факт тонкого та рідкого волосся. "Делікатні та тонкі дають об’ємніший загальний вигляд, не даючи вам стилю з багатьма шарами", – пояснила вона.

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Джин Вілл порадила обрати багатошаровий хвилястий боб із тонким чубчиком. Експертка радить спочатку підстригти боб до підборіддя, а потім додати шари, що обрамляють обличчя. Завершити таку зачіску варто тонким чубчиком.

"Ця зачіска ідеальна для жінок старше 40", — каже вона, додаючи, що ця стрижка "допоможе приховати чоло і будь-які ознаки зморшок або природного старіння, щоб виглядати молодше".

Експертки додали: якщо ви не можете вибрати між повним, класичним піксі або трохи довшим, багатошаровим стилем, вам підійде довге піксі.

"Подібна стрижка стане чудовим вибором для тих, у кого тонке волосся, оскільки шари в цій стрижці допоможуть додати текстуру та об’єм, а коротка довжина збереже ваше волосся легким і повітряним", – додала Джин Вілл.

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