Найкращі зачіски, що омолоджують жінок старше 35 років (фото)

Жінки після 35 років часто шукають зачіски, які підкреслять їхню красу та елегантність. Існує безліч варіантів, які підходять жінкам цього віку, але є кілька основних критеріїв, які слід враховувати при виборі.

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Видання santeplusmag зібрало поради перукарів та стилістів щодо ідеальних зачісок, які здатні зробити своїх власниць молодшими мінімум на 10 років.

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Модні стрижки, які зроблять вас молодшими

Коротка стрижка, що відкриває вуха

Вона підкорює своєю елегантністю та вишуканістю. Така зачіска відкриває обличчя жінки, а також її вуха. Часто цей крій вибирають ті, хто має сильний характер.

Коротка стрижка з чубчиком набік

Така зачіска приховує лоб, відкриваючи решту обличчя. Вона підійде ніжним, щедрим і чуйним жінкам.

Короткий звужений крій

Подібна стрижка популярна у європейських країнах. Вона найкраще підходить для жінок з тонкими рисами обличчя. "Ця зачіска показує жінку, яка не боїться погляду інших і яка висловлює те, що думає голосно та чітко", – пише видання.

Короткий зріз

Така зачіска показує безтурботність і легкість. Вона відображає характер радісної та незалежної жінки, яка насолоджується життям.

Раніше стилісти назвали три найкращі зачіски для "зрілих красунь".

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