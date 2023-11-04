Найкращі способи укласти тонке та рідке волосся для ''зрілих жінок'' (фото)

З віком у жінок спостерігаються проблеми з волоссям. "Зрілі" жінки спостерігають зачасту випадання волосся, його ламкість і сухість. Існує низка причин, які можуть викликати ці проблеми – гормональні зміни, спадковість, дефіцит поживних речовин та стрес.

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Ламкість волосся може бути викликана різними факторами, як-от пошкодження сонячними променями, використання гарячих інструментів для укладання волосся та неправильний догляд.

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Відома експертка зі здорового волосся Джин Вілл та професійний перукар Лорен Холланд назвали зачіски, які приховують витончення та випадіння волосся.

Експерти радять використовувати техніку "довгих прихованих шарів".

Для тих, хто хоче зберегти свою довжину, але також має проблеми з природно тонким або рівним волоссям, Холланд рекомендує спробувати приховані або тонкі шари на ваших і без того довгих пасмах.

"Якщо багатошарова зовнішність вас не влаштовує, запитайте свого стиліста про приховані шари", — порадила вона. Експертка пояснила, що ці "делікатні та тонкі шари" не вимагають різкої зміни зачіски. Однак ця техніка стрижки додає об'єму.

Джин Вілл радить звернути увагу на багатошаровий хвилястий боб із тонким чубчиком.

Підстрижіть волосся довжиною до підборіддя, а потім додайте шари, що обрамляють обличчя. Вілл пропонує долучити тонкий чубчик, щоб виглядати молодшою.

"Ця зачіска ідеальна для жінок старше 40. Вона допоможе приховати чоло і будь-які ознаки зморшок або природного старіння", – додала експертка.

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