Стилісти назвали стрижки, які ''скинуть роки з вашого обличчя'': фото

Жінки з віком стикаються з проблемою вибору зачіски, аби вона приховала випадіння волосся та його витончення. Однак для жінок будь-якого віку стилісти та перукарі мають власні секрети стрижок, що допоможуть мати гарний вигляд.

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Своїми порадами поділилися зіркові перукарі Джина Рівера, Лорен Удо та стиліст Рода Гальвао. Вони запропонували жінкам обрати з семи стрижок, які "скинуть роки з вашого обличчя".

Найкращі зачіски осінь 2023

Асиметричний боб

Це різновид зачіски боб, яка має різну довжину волосся з обох боків голови. У класичному бобі волосся з обох боків голови має однакову довжину, але в асиметричному бобі волосся з одного боку довше, ніж з іншого. Це може бути невелика різниця в довжині, або це може бути більш помітна різниця, яка створює більш "драматичний вигляд".

Асиметричний боб може бути універсальною зачіскою, яка підходить для будь-якого типу волосся та форми обличчя. Він може бути стильним і невимушеним, або він може бути більш формальним.

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Гострий боб з глибоким бічним проділом

Таку зачіску обрала для себе голівудська акторка Холлі Беррі.

Гострий боб з глибоким бічним проділом — це різновид асиметричного боба, який має дуже чітку лінію зрізу. У класичному бобі лінія зрізу є плавнішою, але в гострому бобі вона є прямішою і різкою.

Глибокий бічний проділ також є важливою частиною цього стилю. Він допомагає підкреслити асиметрію зачіски. Така зачіска підходить для будь-якого типу волосся та форми обличчя. Він може бути стильним і невимушеним, або він може бути більш "формальним".

Гладкий боб із відкинутими кінцями

Зачіска як у Лани Кондор, особливо привертає увагу завдяки тому, як його кінчики укладені. "Стрижки з прямим бобом зберігають повноту на кінцях, що чудово підходить для тонкого волосся", – зауважують перукарі.

Якщо ви маєте справу з тонким волоссям, уникайте багатошарових зачісок, оскільки це може призвести до того, що волосся розпадеться та стане тоншим.

Боб довжиною до підборіддя з гострою бахромою

Стиліст Рода Гальвао зауважив, що ця зачіска є однією з найбільш привабливих стрижок, що "запобігають старінню".

"Форма, як правило, більш прямокутна або квадратна, з дуже чітким лінійним дизайном, що надає більш сучасного та витонченого вигляду в мінімалістичному стилі", – сказав експерт.

Кучерява темно-сіра піксі

Такою зачіскою Тія Моурі вразила своїх шанувальників в Instagram. Подібна укладка сивого волосся моментально "відняла років" у своєї власниці.

Завдяки такій зачісці вам не доведеться витрачати час на укладання волосся.

Хвиляста багатошарова стрижка моб

Це як середній боб, але більш витончений і стильний. Перукарі кажуть, що це універсальна стрижка, яка "чудово виглядає майже на будь-якій формі обличчя та типу волосся".

Ультраоб’ємна сіра піксі

Подібну зачіску обрала Ніколь Річі 2013 року на Met Gala може. Вона додає молодості образу завдяки створенню об'єму.

Боб із зачесаним набік чубчиком

Голівудські зірки та відомі артисти обирають подібну зачіску, як варіант, який надає "свіжості" до стильного образу.

"Ця зачіска ідеальна для жінок старше 40 років", — кажуть перукарі. Вона приховує ознаки старіння на обличчі та віднімає років у своїх власниць.

Раніше стилісти назвали три найкращі зачіски для "зрілих красунь".

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