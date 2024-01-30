Стрітення Господнє: коли святкуємо 2024 року

У 2024 році в Україні Стрітення Господнє припадає на 2 лютого. Це свято відзначається на 40-й день після Різдва Христового. Воно присвячене зустрічі Ісуса Христа, якого принесли до храму, зі старцем Симеоном, який передбачив йому велике майбутнє.

У народі Стрітення також називають "бабине свято", бо в цей день зима зустрічається з весною. За повір'ями, якщо на Стрітення холодно, то зима ще не відступить, а якщо тепло, то весна скоро прийде.

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Цього року Стрітення Господнє припадає на п'ятницю. У цей день в храмах України пройдуть святкові богослужіння.

Історія свята Стрітення Господнього

Стрітення відзначається через 40 днів після Різдва, оскільки саме на 40-й день Богородиця принесла дитину до храму, щоб присвятити її Богу. Для старця Симеона, який перебував при храмі, ця зустріч була доленосною — за переказами, він чекав на неї все своє життя.

За багато років до цього праведник займався перекладом священного писання і здивувався словами, що матір'ю Христа стане непорочна діва. Тоді Симеону з'явився ангел, пообіцявши, що християнин зможе на власні очі переконатися у виконанні пророцтва.

Дня зустрічі з Ісусом праведник чекав на все своє життя, яке, за переказами, тривало близько 300 років. Як тільки Симеон побачив, як Діва Марія сходить сходами храму з немовлям, старець вийшов до них назустріч і взяв дитину на руки.

"Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, зі світом, бо бачили мої очі спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло до освіти язичників і славу народу Твого Ізраїлю", - сказав він.

Свідчення про відзначення Стрітення доходять до нас ще з ранніх віків нашої ери. У Візантії у IV столітті торжество стало загальнодержавним. Сучасна церква відзначає свято серед найважливіших двонадесятих.

Стрітення символізує єднання Старого завіту з Новим, а також зустріч людини з Богом. Недарма основою для цієї події є знаменний день як у житті Христа, так і Богородиці, тоді як інші двонадесятих свята мають чіткий поділ.

Традиції Стрітення

У день Стрітення існує особлива традиція — у церквах освячують свічки, які називають "громницями" і покликані оберігати власників від усіляких лих.

Для християнина момент Стрітення настає, коли він вперше звертається до Бога або усвідомлено переступає поріг храму. Саме цю подію святкують у день урочистостей. Оскільки знаменна дата не припадає на дні посту, господарі не скупляться на святковий стіл. Єдине обмеження може дотримуватися, якщо день Стрітення, як і 2023 року, випадає на п'ятницю або середу. Тоді м'ясні страви слід замінити рибними делікатесами.

Прикмети на Стрітення

У народі вважали, що Стрітення також символізує зустріч зими з весною, що наближається, і починали готуватися до приходу нового сезону, звертаючи увагу на прикмети погоди.

Мороз та безхмарне небо – весна прийде пізно;

відлига віщує швидку зміну сезонів;

сонце виглянуло перед заходом сонця — морози добігають кінця;

хуртовина і завірюха обіцяють біди з урожаєм, а крапель, навпаки, віщує багатий на посіви рік;

випав сніг на Стрітення — весна буде довгою та дощовою.

У день двонадесятого свята необхідно відмовитися від важкої фізичної праці та присвятити час сім'ї. Варто відмовитися від далеких подорожей та подорожей, провести час із домочадцями чи запросити гостей.

Не можна ображати ближніх, здійснювати злі наміри й відмовляти нужденним.

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