Скільки цукру треба з’їдати в день, щоб не зашкодити організму

Цукор є дуже смачним та швидким джерелом енергії. Проте останнім часом люди стали уважніше ставитися до споживання цукру та кількості вуглеводів у раціоні.

Популярні дієти радять обмежити цукор, однак не всі цукри однакові. Чимало продуктів містять природний цукор: фруктозу у фруктах чи лактозу у молочних продуктах. Про це пише Час Дій.

Додані ж цукри потрапляють у їжу під час обробки чи приготування, скажімо, при додаванні меду в кашу.

За даними видання Health, надмірне споживання цукру пов'язане з такими хворобами, як діабет 2-го типу, серцево-судинні захворювання та карієс.

Рекомендована добова норма

Немає чітких норм для природних цукрів. А ось щодо доданих цукрів є певні рекомендації. Зокрема, Американська асоціація серця радить дорослим обмежувати їх до 6-9 чайних ложок на день (близько 30 грам). Для дітей норми ще нижчі.

Різниця між природним і доданим цукром

Хоч організм і засвоює всі цукри однаково, є певні відмінності. Природні цукри в фруктах, овочах та інших продуктах містять складні вуглеводи та клітковину. Натомість столовий цукор та підсолоджувачі - це прості вуглеводи, які швидко засвоюються.

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Небезпека надміру цукру

Занадто багато цукру може спричинити надлишкову вагу, що пов'язана з серцевими хворобами, апное, раком, карієсом, діабетом 2-го типу тощо.

Продукти з високим вмістом цукру:

Безалкогольні і фруктові напої, кава, чай

Цукерки, десерти, інші солодощі

Сендвічи

Сніданкові пластівці й батончики

Йогурти з добавками

Отже, варто уважніше ставитися до кількості та джерел цукру у своєму раціоні.

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