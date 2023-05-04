Накличете нещастя та борги: Чому не можна пити чай з розбитого посуду

Українці відомі своєю пристрастю до чаю. Зазвичай, до цього напою подають різні види випічки, такі як пироги чи тістечка. Крім того, навколо чаювання існує безліч прикмет і повір'їв, багато з яких збереглися й донині.

Читайте також: Зелений чай для схуднення – поради лікарів

Наприклад, одна з прикмет забороняє пити чай із тріснутої або надколотої чашки. Це пов'язується з тим, що такий посуд призведе до нещастя. Варто зазначити, що це стосується не лише чашок, але й будь-якого іншого пошкодженого посуду, краще його просто викинути.

Ще одна прикмета говорить про те, що не можна пити чай із ложкою в склянці чи чашці. Вважається, що це може призвести до того, що людина не знайде свою другу половинку, або їй доведеться дуже довго її шукати. Якщо ж вам все ж подали склянку з чаєм та ложкою всередині, краще швидко вийняти ложку та покласти на блюдечко, щоб уникнути неприємностей.

Також не варто сьорбати чай з ложки, оскільки це призведе до боргів та фінансових втрат. Тому краще не залишати недопитий чай у чашці.

У кожного свій спосіб розмішування цукру у чаї. Але, за повір'ям, не можна це робити проти годинникової стрілки, бо це повернення до помилок минулого, які можуть стати доленосними. Тому радять розмішувати чай лише за годинниковою стрілкою.

І нарешті, розбавляти чай водою – до сварки. Розбити чашку під час чаювання – до неприємних подій. Щоб їх уникнути, потрібно швидко зібрати уламки та покласти їх у відро з водою – це може захистити від нещасть.

Читайте також: Чому не можна видавлювати вміст чайного пакетика в кружку та довго заварювати чай

Існують не лише погані, але й добрі прикмети, пов'язані з процесом чаювання. Наприклад, якщо ви поперхнулися чаєм під час ранкового чаювання, це може бути ознакою добрих новин, які чекають на вас протягом дня.

Якщо випадково пролити чай на одяг під час чаювання, не варто засмучуватися. Це насправді може бути хорошою прикметою, яка обіцяє сприятливі події або добрі новини.

Також обпалення язика гарячим чаєм або додавання солі замість цукру в чай може бути доброю прикметою, що обіцяє позитивні зміни в житті.

І хоча потрапляння мухи чи оси в чай може викликати неприємні емоції, це може бути позитивною подією, яка обіцяє приємний подарунок чи сюрприз. А знайти волосся у чаї означає успішне завершення якихось справ.

Крім того, якщо вам не потрібен чайний пакетик, не поспішайте його викидати, адже його ще можна застосувати для різних цілей.

Раніше ми писали про те, що не можна робити, щоб чай з лимоном не втратив свої корисні властивості, а також про те, які 3 спеції додають чай, щоб зробити його більш корисним для здоров'я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!