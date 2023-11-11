Припиніть так казати: Мовознавець пояснив, чому 'Доброго дня' – неправильно

Українці часто обирають неправильні форми під час вітання. Зокрема, це стосується слів "Добрий день".

Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1" пояснив, як правильно потрібно вітатися. За його словами, справа у відмінках.

Вітаючись вранці треба використовувати родовий відмінок: "Доброго ранку!". Своєю чергою привітання вдень та ввечері потрібно висловлювати через називний відмінок: "Добрий день!", "Добрий вечір!".

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"Ви логічно запитаєте, а чому не "Доброго дня"?. Відповідь проста: така мовна традиція. Етикетні формули – це стійкі сполуки слів, фразеологізми. От згадаймо слова з колядки, яка сягає сивої давнини: "Добрий вечір, пане господарю! Син Божий народився!" – пояснив Авраменко.

Він додав, що вислів "Доброї доби!" – це мовний покруч. Варто вживати "Доброго ранку!", "Добрий день!", "Добрий вечір!".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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