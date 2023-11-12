Чому власник Levi's радить ніколи не прати джинси

Генеральний директор Levi's Чарльз Берг якось заявив, що джинси треба прати лише при необхідності. Ця заява викликала чималі дискусії.

За теорією Берга, треба за будь-яку ціну уникати прання джинсів у пральній машині, а за потреби очищати лише ті частини, на яких є плями, пише IFLScience.

Він сказав, що він не рекомендує прати джинси взагалі. "Справжні фанати деніму, як правило, не перуть свої джинси регулярно, оскільки це може пошкодити матеріал і скоротити термін служби", – сказав він.

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Берг зауважив, що коли на джинси він капне соусом, то просто почистить їх вручну: "І якщо вони стануть дуже грубими, ви знаєте, якщо я спітнів або щось таке, і вони стануть дійсно грубими, я помию їх під душем".

Генеральний директор Levi's стверджує, що прання джинсів є "основною частиною вуглецевого сліду одягу". Він каже, що при виробництві пари джинсів виділяється близько 33,4 кілограма вуглекислого газу, що можна порівняти з польотом літака навколо земної кулі 2372 рази. А для перероблювання бавовни в джинс потрібно близько 6800 літрів води.

Щоб зменшити вплив деніму на планету, керівник Levi's вважає, що споживачі повинні уникати кидання джинсів у пральну машину. Нагрівання води та живлення машин вимагає величезної кількості енергії, при середньому завантаженні білизни виділяється 3,3 кілограма вуглекислого газу.

Це може здатися трохи брутальним, але насправді є деякі докази того, що джинси залишаються надзвичайно чистими без прання, пише IFLScience.

У 2011 році дослідники з Альбертського університету провели експеримент, використовуючи брудні джинси одного зі своїх студентів. Джош Ле не прав джинси з необробленого деніму 15 місяців, а потім перевірив їх на наявність бактерій. Потім він поклав штани в пральну машину, носив їх ще два тижні та повторно перевірив.

Примітно, що рівень бактерій не змінювався настільки суттєво. Джинси були більш-менш такими ж чистими після двох тижнів носіння, як і після 15 місяців без прання.

Доцент Альбертського університету Рейчел Макквін, яка провела дослідження, сказала: "Я очікувала знайти деякі бактерії, пов’язані з нижньою частиною кишечника, такі як кишкова паличка, але була здивована, виявивши, що їх не було, лише багато нормальних шкірних бактерій".

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"Це свідчить про те, що принаймні в цьому випадку ріст бактерій не зростає, якщо джинси не прати регулярно", — додала вона.

Конкретні рекомендації Берга щодо того, як часто прати джинси, залежать від того, як часто ви їх носите та в яких умовах. Якщо ви носите джинси щодня, вам, ймовірно, доведеться мити їх частіше, ніж якщо ви носите їх лише кілька разів на тиждень. Якщо ви часто працюєте або займаєтеся спортом, вам також може знадобитися прати джинси частіше, щоб видалити піт та інші забруднення.

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