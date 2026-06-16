Чи потрібно стригти собак та котів, щоб вберегти від спеки: поради ветеринарів

Для домашніх улюбленців літня спека може бути не менш виснажливою, ніж для людей. Через це багато власників вирішують підстригти або навіть поголити своїх собак і котів, вважаючи, що так тваринам буде легше переносити високі температури. Проте ветеринари застерігають: у більшості випадків така процедура не допомагає охолодитися, а навпаки — може нашкодити.

Про це пише radioclub. Коли собака після прогулянки важко дихає, а кіт шукає прохолодне місце на підлозі, здається логічним позбутися зайвої шерсті. Однак шерстяний покрив у тварин виконує значно важливішу функцію, ніж просто зігріває взимку. Він створює природний захисний шар, який допомагає підтримувати комфортну температуру тіла в будь-яку пору року.

Шерсть утворює повітряний прошарок біля шкіри, що захищає її від перегрівання та впливу прямих сонячних променів. Якщо тварину поголити майже наголо, цей природний бар’єр зникає. У результаті шкіра швидше нагрівається, пересихає, може подразнюватися або навіть отримати сонячні опіки. Особливо вразливими є світлошерсті, літні та чутливі до сонця тварини.

Поширена думка про те, що коротка стрижка захищає від теплового удару, також не відповідає дійсності. Собаки переважно охолоджуються через пришвидшене дихання, а коти регулюють температуру, зменшуючи активність і перебуваючи в затінених місцях. Тому значно важливішими є доступ до свіжої води, тіні, прохолодного приміщення та відсутність тривалого перебування під палючим сонцем.

Особливо обережно слід ставитися до порід із густим підшерстям. Це стосується хаскі, самоїдів, маламутів, шпіців, коллі, вівчарок та інших схожих собак. Їхня шерсть складається з двох шарів: підшерстя, яке забезпечує теплоізоляцію, та остевого волосся, що захищає від сонця, вологи й бруду. Після гоління структура такого покриву може порушитися, а шерсть — відростати нерівномірно, втрачати свої захисні властивості та більше сплутуватися.

Котів також нерідко стрижуть улітку, але фахівці наголошують, що для здорової тварини це зазвичай не потрібно. Часто причиною процедури стають ковтуни або бажання зменшити линяння. Проте повне гоління може викликати у кота сильний стрес, зміну поведінки, відмову від їжі або надмірне вилизування подразнених ділянок шкіри. Натомість регулярне вичісування допомагає позбутися зайвого підшерстя та підтримувати шерсть у хорошому стані.

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Водночас є випадки, коли стрижка справді необхідна. Йдеться про щільні ковтуни, які заважають тварині рухатися, подразнюють шкіру або спричиняють запалення. У таких ситуаціях процедура має гігієнічний чи лікувальний характер. Деякі породи також потребують регулярного грумінгу незалежно від сезону, але це не означає повне гоління до шкіри.

Щоб допомогти улюбленцю легше пережити спекотні дні, ветеринари радять дотримуватися простих правил. Собак краще вигулювати рано-вранці або ввечері, коли температура нижча, а асфальт не обпалює лапи. Вдома тварина повинна мати постійний доступ до чистої води, затіненого місця та свіжого повітря. Також важливо регулярно вичісувати шерсть, особливо у порід із густим підшерстям.

Фахівці нагадують: шерсть для собак і котів — це не зайвий одяг, якого потрібно позбутися влітку, а природний механізм захисту, що допомагає організму адаптуватися до спеки та зберігати здоров’я.

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