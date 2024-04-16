Ніяких "жіночко" та "мужчино": як правильно гукати незнайомців українською мовою

Чи помітили ви, що кожен випуск рубрики починається однаково? Ці слова колись використовував у зверненні до читачів український поет, письменник, мандрівник, мисливець і філософ Майк Йогансен.

Кличний відмінок, або вокатив – це сьомий відмінок української мови, який використовується виключно для звертань, пише liga.net. Він робить мову більш літературною та шанобливою.

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Порівняйте:

"Олександр, я тобі вже писав"

"Олександре, я тобі вже писав"

"Катерина, привіт"

"Катерино, привіт"

Як утворювати форми кличного відмінка?

Існує два способи:

Звернутися до правил творення вокатива. Ви можете знайти їх в онлайн-словниках або граматичних довідниках. Скористатися онлайн-сервісом. Наприклад, https://course.emova.language-ua.online/courses/course-v1:ukainianworld+EMOVA104+2020/about. Цей сервіс допоможе вам правильно звертатися навіть до кількох людей одночасно ("пане Ігорю" або "шановний пане").

Пам'ятайте:

Звертання на письмі виділяються комами.

Комами слід обмежувати ціле звертання.

Не вживайте кличний відмінок замість називного.

Деякі приклади ввічливих звертань:

Пане/пані + ім'я

Панно (до незаміжньої жінки)

Добродію/добродійко

Шановний/шановна

Шановний пане, шановна пані, шановні панове

Пані та панове

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