Ніяких "жіночко" та "мужчино": як правильно гукати незнайомців українською мовою
Чи помітили ви, що кожен випуск рубрики починається однаково? Ці слова колись використовував у зверненні до читачів український поет, письменник, мандрівник, мисливець і філософ Майк Йогансен.
Кличний відмінок, або вокатив – це сьомий відмінок української мови, який використовується виключно для звертань, пише liga.net. Він робить мову більш літературною та шанобливою.
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Порівняйте:
- "Олександр, я тобі вже писав"
- "Олександре, я тобі вже писав"
- "Катерина, привіт"
- "Катерино, привіт"
Як утворювати форми кличного відмінка?
Існує два способи:
- Звернутися до правил творення вокатива. Ви можете знайти їх в онлайн-словниках або граматичних довідниках.
- Скористатися онлайн-сервісом. Наприклад, https://course.emova.language-ua.online/courses/course-v1:ukainianworld+EMOVA104+2020/about. Цей сервіс допоможе вам правильно звертатися навіть до кількох людей одночасно ("пане Ігорю" або "шановний пане").
Пам'ятайте:
- Звертання на письмі виділяються комами.
- Комами слід обмежувати ціле звертання.
- Не вживайте кличний відмінок замість називного.
Деякі приклади ввічливих звертань:
- Пане/пані + ім'я
- Панно (до незаміжньої жінки)
- Добродію/добродійко
- Шановний/шановна
- Шановний пане, шановна пані, шановні панове
- Пані та панове
Раніше ми писали про сім слів в українській мові, які часто вживають з помилкою.
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