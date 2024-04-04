Названо п'ять милозвучних українських слів, які несправедливо рідко вживають в розмові

Українці все активніше переходять на використання державної мови, залишаючи російську та суржик. Деякі довго не наважуються заговорити українською, бо бояться помилок, але важливо пам’ятати, що помилки – це частина навчання. Найважливіше – це щоденне прагнення до підвищення рівня знань і вдосконалення мовних навичок.

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Команда UAportal разом з NV розповідає про п'ять рідковживаних слів зі словника сучасної української мови.

Балаканина – це довга та багатослівна бесіда або висловлювання. У повсякденному спілкуванні цей термін використовують для опису тривалих діалогів або суперечок, які не призводять до згоди між учасниками.

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Виднокрай – це слово можна використовувати замість "горизонт", оскільки виднокрай означає уявну лінію, по якій небо зустрічається з землею. На цей поетичний термін часто можна натрапити в піснях та літературі.

Манівцем – українське слово, що означає об’їзний шлях або непрямий маршрут. Наприклад: "Чого це ти, Лукино, вертаєшся додому манівцем?". Цей термін також можна зустріти в піснях та віршах українських поетів.

Уторопати – це слово означає досягнення розуміння чи усвідомлення чогось. За правилами милозвучності, можна також використовувати слово "второпати".

Наспіхом – використовується для опису дій, виконаних швидко і, як правило, без належної уваги до деталей, що може призвести до недоліків у результаті.

Раніше ми писали про сім слів в українській мові, які часто вживають з помилкою.

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