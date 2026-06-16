Чи можна брати кота на море: ветеринари дали остаточну відповідь

У літній сезон чимало українців планують відпустки біля моря й замислюються, чи варто брати з собою домашніх улюбленців. Якщо собаки зазвичай легше пристосовуються до нових умов, то для котів така подорож може стати серйозним стресом.

Як пояснюють ветеринари Catster, перед ухваленням рішення власникам слід враховувати характер тварини, її стан здоров’я, а також умови майбутнього відпочинку.

Прямих заборон на поїздки з котами не існує, однак фахівці зазначають, що в більшості випадків це радше виняток, ніж звична практика. Коти є надзвичайно територіальними тваринами, які сильно прив’язані до свого дому, знайомих запахів і звичного простору. Будь-яка зміна середовища для них часто означає втрату відчуття безпеки.

На відміну від собак, коти зазвичай не отримують задоволення від подорожей чи нових локацій. Для них важливими залишаються стабільність, передбачуваний режим і контроль над власним простором. Саме тому переїзди, готелі, орендоване житло, нові запахи, шум і велика кількість незнайомих людей можуть викликати у тварини сильну тривожність, відмову від їжі, агресію або апатію.

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Водночас ветеринари зазначають, що існують винятки. Краще адаптуються до подорожей коти, яких змалку привчали до переноски, шлейки, поїздок або регулярної зміни обстановки. У таких випадках поїздка може пройти без значного стресу, але лише за умови завчасної підготовки та поступової адаптації.

Фахівці також наголошують на ризиках відпочинку біля моря. За даними ветеринарної школи Каліфорнійського університету, однією з головних небезпек є перегрів. Коти значно гірше за людей переносять спеку, а перебування під прямим сонцем без тіні та доступу до прохолоди може бути особливо небезпечним.

Через особливості терморегуляції тепловий удар у котів може розвиватися дуже швидко — інколи всього за 15–20 хвилин інтенсивного перегріву — і становити пряму загрозу життю, якщо вчасно не надати допомогу.

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