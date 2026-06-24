Може коштувати собаці здоров’я та навіть життя: чому не можна вигулювати улюбленця у спеку

Під час періодів сильної спеки власникам собак варто змінювати звичний режим прогулянок, адже високі температури можуть становити серйозну загрозу для здоров’я тварин. Ветеринар Бен Сімпсон-Вернон застерігає: собаки набагато гірше переносять спеку, ніж люди, і це часто недооцінюють.

Про це повідомило видання Express. Фахівець, який веде популярний TikTok-акаунт Ben the Vet із понад 220 тисячами підписників, закликає не вигулювати собак у найспекотніші години дня. Особливу увагу він радить приділяти породам із короткою мордою — мопсам, французьким бульдогам та іншим брахіцефальним породам, які найбільш вразливі до перегріву.

Ветеринар підкреслює, що поширеною помилкою є уявлення, ніби собака переносить спеку так само, як і людина. Насправді механізми терморегуляції у них принципово інші."Ваш собака — не маленька людина. Те, що вам комфортно у спеку, зовсім не означає, що тварина з іншим типом фізіології почувається так само", — пояснив Бен Сімпсон-Вернон.

На відміну від людей, собаки практично не мають потовиділення. Невелика кількість потових залоз є лише на подушечках лап, але цього недостатньо для ефективного охолодження. Основний спосіб регуляції температури в собак — часте дихання з відкритою пащею (задишка). Таким чином випаровується волога з дихальних шляхів, однак цей механізм значно менш ефективний, ніж людське потовиділення, оскільки площа охолодження обмежена.

Найбільш уразливими є собаки з пласкою мордою. Через анатомічні особливості у них ще більше ускладнений повітрообмін, що підвищує ризик перегріву навіть при помірній активності. Додатковим фактором є шерсть, яку тварина не може "зняти" або регулювати, що також впливає на накопичення тепла в організмі.

Ветеринар наголошує: іноді краще пропустити прогулянку, ніж наражати улюбленця на небезпеку. Особливо уважними слід бути власникам літніх собак, тварин із зайвою вагою, хронічними хворобами та представників брахіцефальних порід.

Окремо він звертає увагу на ризик теплового удару — стану, який може розвиватися стрімко й становити смертельну небезпеку. Орієнтуватися лише на власне самопочуття при цьому не можна, адже собачий організм реагує на спеку інакше.

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За даними Королівського кінологічного клубу, комфортною температурою для більшості собак вважається діапазон 15–25 °C. Водночас це значення залежить від породи, віку, розміру, типу шерсті, рівня активності та стану здоров’я. Фахівці радять планувати прогулянки на ранкові або вечірні години, уникати розпеченого асфальту та обов’язково брати із собою воду.

Серед симптомів теплового удару у собак виділяють сильну задишку без навантаження, утруднене дихання, різку слабкість, відмову від руху, надмірне слиновиділення, порушення координації, блювання, діарею та ознаки дезорієнтації.

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