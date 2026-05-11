Можуть становити небезпеку: які породи собак не варто заводити сімʼям з дітьми

Кінолог закликав сім’ї з дітьми уважно підходити до вибору собаки та уникати трьох порід, які, на його думку, можуть становити підвищений ризик у побуті. Експерт із дресирування собак Вілл Атертон з Will Atherton Canine Training застеріг, що певні великі та робочі породи не завжди підходять для життя в родині з малими дітьми, навіть попри їхні вражаючі робочі якості.

Як пише Express, першою у списку він назвав бельгійського малінуа. За словами Атертона, ці собаки надзвичайно розумні та здатні до складного навчання, однак їхній інстинкт може створювати проблеми в домашніх умовах. "Вони можуть сприймати дітей як об’єкти для випасання і не мають "вимикача" в поведінці", — пояснив фахівець.

Другою породою, яку він не радить для сімей із дітьми, є кавказька вівчарка. Експерт зазначає, що ці собаки добре виконують охоронні функції, але більше пристосовані до життя на відкритому просторі чи фермі. У домашніх умовах їм може бракувати терпіння до дитячої активності, що іноді призводить до небажаних реакцій.

Атертон також додав, що подібні ризики характерні для багатьох гігантських порід-охоронців, які вимагають дуже досвідченого власника і не завжди підходять для родин із маленькими дітьми.

Третьою породою він назвав аргентинського дога. Хоча кінолог загалом позитивно ставиться до мастифів, саме ця порода, за його словами, частіше за інші може демонструвати проблемну поведінку в сімейному середовищі.

Водночас експерт наголосив, що для родинного життя значно краще підходять більш м’які та соціально орієнтовані породи, зокрема лабрадор, золотистий ретривер і кавалер-кінг-чарльз-спанієль.

