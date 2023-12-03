Кому категорично не можна пити чай з імбиром: протипоказання

Кому не можна пити чай із імбиром

З початком холоду імбирний чай стає улюбленою напоєм для багатьох українців. Цей чай має зігріваючий ефект і, безперечно, корисний, особливо якщо його збагатити лимоном та медом.

Проте, не для всіх імбир може бути ефективним і безпечним. Алерголог Ольга Тарнавська розповіла про те, кому слід утриматися від імбирного чаю, ексклюзивно для проєкту Styler.

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Користь імбиру

"Найпоширеніша причина, через яку ми витягуємо імбир з холодильника, – це простуди чи ГРВІ. І, хоча імбирний чай іноді може здатися плацебо, наукова спільнота підтримує його ефективність", – стверджує лікар.

За її словами, корінь імбиру містить ефірні олії та вітаміни, які, хоча і не прямо впливають на патогени (віруси та бактерії), змінюють імунну відповідь клітин на фактори пошкодження систем організму.

Кому може зашкодити імбирний чай

"Феноли та ефірні олії, які містяться в імбирі, можуть подразнювати слизову оболонку шлунка. Свіжий корінь імбиру та напої з нього протипоказані пацієнтам з виразкою шлунка, колітом, ентероколітом, гастритом та іншими захворюваннями ШКТ. Гінгерол стимулює вироблення жовчі, тому людям із захворюваннями жовчного міхура слід уникати імбиру", – підкреслює Тарнавська.

Вона також зауважує, що гіпертонікам імбир можна вживати, поки показники тиску знаходяться в межах норми.

"При підвищених показниках тиску слід утриматися від чаю з імбиром. Рослина може викликати індивідуальну непереносимість та алергічні реакції у вигляді кропив'янки", – попереджає лікар.

Навіть для здорових людей рекомендують пити не більше 2-3 чашок імбирного чаю на день, оскільки надмірне споживання може викликати алергію, шлункові коліки та інші неприємні симптоми. Тому, як і з будь-яким продуктом, важливо дотримуватися міри.

Нагадаємо, ми вже писали, які види чаю шкідливі для здоров‘я.

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