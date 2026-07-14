Як подорожувати з тваринами у потязі: пояснення Укрзалізниці

Українці можуть подорожувати поїздами разом із домашніми тваринами, однак для цього необхідно дотримуватися встановлених правил. Вимоги залежать від розміру улюбленця, типу вагона та формату поїздки.

Про це повідомляє "Укрзалізниця". Пасажирам дозволено брати із собою котів, собак малих порід та кімнатних птахів у вагони всіх категорій. Водночас тварини мають перебувати у спеціальних переносках — клітках, контейнерах, сумках або рюкзаках із водонепроникним поглинаючим дном.

У нічних поїздах переноску необхідно розміщувати під нижньою полицею або поруч із власником на місці для лежання. У вагонах із сидячими місцями її можна тримати на руках або ставити під крісло. Якщо власник невеликого собаки хоче перевозити його без переноски у вагоні з місцями для лежання, йому доведеться викупити всі місця в купе.

Які правила діють для великих собак

Для собак, висота яких перевищує 45 сантиметрів у холці, а також для порід, віднесених до переліку небезпечних, встановлені окремі вимоги. Такі тварини повинні бути на повідку та в наморднику протягом усієї подорожі.

Умови перевезення залежать від типу поїзда:

купейні вагони — дозволяється перевозити не більше двох великих собак в окремому купе за умови повного викупу всіх місць;

— дозволяється перевозити не більше двох великих собак в окремому купе за умови повного викупу всіх місць; "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" — власник повинен придбати всі сусідні місця. При цьому собака має перебувати на підлозі біля господаря або під сидінням, а не на кріслі;

— власник повинен придбати всі сусідні місця. При цьому собака має перебувати на підлозі біля господаря або під сидінням, а не на кріслі; сидячі вагони звичайних поїздів — великі собаки можуть їхати лише у крайніх тамбурах першого або останнього вагона під постійним наглядом власника.

Якщо перевізник не має можливості надати окреме купе для великого собаки, така поїздка не допускається.

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Хто може перевозити собак безкоштовно

Без додаткової оплати дозволено перевозити собак-поводирів, які супроводжують людей з інвалідністю, а також службових собак військовослужбовців. Така норма діє протягом воєнного стану та ще 180 днів після його завершення.

Собаки повинні перебувати поруч із власником, бути на повідку, а за необхідності — у наморднику. Виняток зроблено для собак-поводирів малих порід.

Які документи необхідні

Для перевезення будь-якої домашньої тварини власник повинен мати чинний ветеринарний документ. Крім того, на улюбленця необхідно оформити багажну квитанцію. Вартість перевезення розраховується за тарифом перевезення багажу як за 20 кілограмів на кожну тварину або місце.

В "Укрзалізниці" також нагадують, що відповідальність за дотримання санітарних норм під час подорожі покладається на власника. За потреби він має самостійно прибрати за твариною та подбати про комфорт інших пасажирів.

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